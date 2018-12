Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - De laatste speelronde van 2018 in de Keuken Kampioen Divisie is niet volledig op vrijdagavond. FC Den Bosch, de hoogst geklasseerde Brabantse ploeg op het tweede niveau van Nederland, komt op zaterdag in actie. De vijf andere Brabantse ploegen komen wel in actie. Omroep Brabant houdt hier de tussenstanden live bij.

FC Dordrecht-TOP Oss 0-1

Klaas Wels reist vrijdag vol vertrouwen naar Dordrecht. De oefenmeester van TOP Oss rekent op een zege tegen De Schapenkoppen. "We zijn er van overtuigd dat we vanavond gaan winnen. En dat is voor één ding bepalend: of we met een goed gevoel of met een héél goed gevoel de winterstop in gaan." FC Dordrecht is de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie.

Die overtuiging zal na een half uur spelen nog groter zijn. Dennis Janssen tikt bij de tweede paal een voorzet van Dean van der Sluys tegen de touwen.





Helmond Sport-Jong FC Utrecht 0-0

Een wedstrijd in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport pakte uit de laatste drie duels vier punten, maar met het totaal van tien punten staat de ploeg van trainer Robby Alflen laatste. Jong FC Utrecht heeft vier punten meer.





Jong AZ-FC Eindhoven 1-2

De eerste kans van de thuisploeg is meteen raak. Jong AZ komt in balbezit door slordig balverlies van de ploeg van trainer David Nascimento. Ferdy Druijff kapt Augstine Loof vervolgens uit en jaagt de bal vervolgens schitterend in de bovenhoek. Marcelo Lopes wint - na een mooie pass van Branco van den Boomen - een duel van Joerie Church en haalt vervolgens goed uit, hij maakt binnen het kwartier de gelijkmaker. Na een klein half uur spelen maakt Alvin Daniëls de 1-2.





RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 0-0



Jong PSV-Almere City 1-0

Tim Receveur is dicht bij de openingstreffer. De middenvelder van Almere City mag aanleggen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zijn vrije trap eindigt op de lat. De twee ploegen doen niet veel voor elkaar onder verder. Eigenlijk het hele seizoen niet. Na achttien wedstrijden staat Jong PSV op 29 punten, Almere City heeft een punt minder. Een paar minuten later wordt er wel gescoord, Joël Piroe tikt een voorzet in een leeg doel. Hij zet Jong PSV zo op voorsprong.