Stacaravan door brand verwoest op camping ’t Haasje in Dorst

DORST - Op de camping ’t Haasje aan de Vijf Eikenweg in Dorst is vrijdagavond een stacaravan door brand verwoest. De brandweer was snel te plaatse maar kon de caravan niet meer redden.

Geschreven door Corné Verschuren

Een voor de stacaravan geparkeerde motor is ook in brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.