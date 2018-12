Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hogere gevangenisstraffen voor asielzoekers Budel De rechtbank gaf aan twee verdachten hogere straffen. (Archieffoto: Pixabay.com/Pexels)

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag drie asielzoekers die in het azc in Budel zitten veroordeeld voor een vechtpartij waarbij een Eindhovenaar werd mishandeld. Twee mannen kregen drie jaar celstraf opgelegd, een hogere straf dan geëist. De derde verdachte moet negen maanden zitten.

Geschreven door Eva van der Weele

De mannen uit Algerije en Tunesië sloegen in september het slachtoffer in elkaar na een avondje stappen in Eindhoven. Ze waren net een paar maanden in Nederland. De verdachten vroegen de weg aan het slachtoffer. Er ontstond een vechtpartij. Twee van de verdachten trapten de man ook tegen het hoofd. Het slachtoffer hield er een gezwollen kaak, een hersenschudding en bloeduitstortingen aan over. Verschillende straffen

De man uit Algerije en de man uit Tunesië hebben een zwaardere straf gekregen, omdat zij het slachtoffer ook tegen het hoofd hadden getrapt. Voor alle drie de mannen was achttien maanden gevangenisstraf geëist.



De broer van de Algerijn heeft een lagere straf gekregen. De verdachten moeten ook een schadevergoeding van 2.030 euro betalen.