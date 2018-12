Geïrriteerde Jelle Klaasen is na één wedstrijd klaar op WK na nederlaag tegen Keegan Brown

LONDEN - Voor Bredanaar Jelle Klaasen is het WK darts na één wedstrijd klaar. Nadat hij in de eerste ronde vrij was, ging hij vrijdagavond in de tweede ronde onderuit tegen Keegan Brown. Klaasen pakte de eerste set, maar ging uiteindelijk met 1-3 onderuit.

Klaasen begon goed aan de wedstrijd tegen Brown. Hij kwam op een 2-0 voorsprong in de eerste set. Nadat hij in de derde leg de nodige kansen liet liggen om de set te pakken, profiteerde Brown en trok de jonge Engelsman de stand uiteindelijk gelijk. De vijfde leg ging alsnog naar Klaasen, waardoor hij op 1-0 in sets kwam.

Traag

In de tweede set ging het een stuk minder. Klaasen leek zich te ergeren aan Brown, die traag wegliep als hij zijn pijlen uit het bord haalde. Met 0-3 ging de tweede set naar de nummer veertig van de wereld.

In de derde set stond Klaasen op een 1-2 achterstand toen hij drie pijlen op dubbel vijftien miste. Hij gaf daardoor de kans aan Brown, die geen fout maakte en de derde set pakte. In de vierde set kwam Brown al snel op een 0-2 voorsprong. Klaasen pakte nog een leg, maar een echte comeback zat er niet meer in. Brown pakte de vierde set met 1-3 in legs en daarmee won hij ook de wedstrijd.

Irritatie

Kort na de wedstrijd gaf Klaasen een analyse van de wedstrijd. Hij kon kort zijn, na een goede start liet hij zich uit zijn spel halen door Brown. "Ik begon goed, tot hij trucjes uithaalde. Helaas. Ik probeerde er alles aan te doen om me af te sluiten, maar ik kwam er gewoon niet meer in. Ik ben te snel afgeleid en hou me te veel met die dingen bezig", zei Klaasen voor de camera van RTL7.

Brown stapte iedere keer traag weg na zijn beurt. Waarom de ervaren Klaasen dan niet wat langer bleef staan voor hij weer ging gooien? "Dat maakt niet uit. Ook al zou ik wachten, ik irriteer me. Of ik wacht of meteen ga staan, ik irriteer me de hele wedstrijd door."