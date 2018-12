PSV bouwt medisch centrum op trainingscomplex voor alle sporters uit regio Eindhoven

Er is een intentieverklaring getekend waarin is afgesproken dat beide partijen de komende maanden hun plannen nader uitwerken. Het plan is in de loop van 2019 te beginnen met de bouw.

'Uniek concept'

Directeur Toon Gerbrands van PSV spreekt van een 'uniek concept', gericht op blessurepreventie, prestatieverbetering en sportmedische innovatie. "Topsporters, hobbysporters, maar ook het bedrijfsleven zullen van dit initiatief profiteren", laat de directeur weten in een bericht op de website van de club.

"Wij zijn altijd op zoek naar die paar procentjes winst en innovatie is een kernwaarde van PSV. Daarnaast zijn wij ons zeer bewust van onze rol binnen de regio."

PSV-directeur Toon Gerbrands en voorzitter Ingrid Wolf van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep.



Sportinnovatie

Volgens Gerbrands levert de Eindhovense voetbalclub graag een bijdrage aan het verhogen van de vitaliteit in haar achterland. "Binnen dit centrum gaan we samen met St. Anna Zorggroep fors inzetten op sportinnovatie en baanbrekend onderzoek. De kennis die we daar opdoen zal de topsport verder brengen en vervolgens ook de gewone sportliefhebbers, maar ook het bedrijfsleven in de regio. Zij zullen massaal profiteren van hetgeen we op De Herdgang straks ontwikkelen.''

PSV en de St. Anna Zorggroep willen ook het bedrijfsleven en regionale instellingen uit de gezondheidszorg en het onderwijs betrekken bij de plannen.

Jeugdcomplex

Op De Herdgang wordt de laatste maanden sowieso druk verbouwd. Zo wordt onder meer het hoofdgebouw van het jeugdgebouw over de volle zijde van het veld uitgebouwd. Deze operatie moet in de loop van 2019 zijn afgerond. Daarna besluit PSV over de uitbouw van het stadion van het jeugdcomplex met een paar duizend plaatsen.