Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man uit tractor geslingerd na ongeluk met bestelbus, beschonken bestuurder aangehouden Een traumahelikopter staat klaar voor het slachtoffer. (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

DEURNE - Een 50-jarige tractorbestuurder is zaterdagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Liesselseweg in Deurne. Hij werd uit zijn voertuig geslingerd nadat een bestelbusje achterop zijn tractor botste. De 31-jarige bestuurder van dat busje is aangehouden. Hij had te veel gedronken.

Geschreven door Maaike Cnossen

De tractor kantelde bij het ongeluk waardoor de man eruit werd geslingerd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. De automobilist bleek ruim 1 promille alcohol in zijn bloed te zitten. Dit houdt in dat hij tussen de drie en zeven glazen alcohol had gehad.