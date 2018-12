Danny van Poppel gooit het roer om en gaat honderd procent voor klassiekers

VEGHEL - Danny van Poppel reed afgelopen jaar zowel de Giro als de Vuelta. Twee grote rondes waar hij als sprinter voor dagsucces mocht gaan. Overwinningen kwamen er niet in de grote rondes, wel in andere wedstrijden. Van Poppel kijkt terug op een mooi jaar, toch gaat het roer om. Vanaf nu is hij een renner die zich richt op de klassiekers.

De focus gaat bij Van Poppel niet op de grote ronde van Italië of Spanje. “Ik ga me honderd procent focussen op de klassiekers. Dat wordt wel echt anders”, zei de renner uit Moergestel tijdens de teampresentatie van zijn ploeg Team Jumbo Visma.

De keuze voor de klassiekers is niet gemaakt omdat het afgelopen jaar niet goed was. “Nee, het was heel goed. Ik heb vaak ups en downs, maar voor het eerst in mijn carrière had ik een constant seizoen. Dat was ook het doel: constant zijn. Ik heb een paar mooie uitslagen gereden. Helaas was het vaak net niet winnen. Maar ik heb drie ritten gewonnen en heel veel mooie ereplaatsen gereden.”

Proces naar toekomst

Kijkend naar sprinters die in de grote rondes wedstrijden winnen trekt Van Poppel een simpele conclusie. "Op Dylan Groenewegen en Elia Viviani kom ik gewoon tekort. Ik ben snel, maar dat lukt me niet."

Het Nederlands kampioenschap, waar Van Poppel tweede werd achter Mathieu van der Poel, en de zege in de eendaagse wielerwedstrijd Binche-Chimay-Binche hebben de krachtige renner gesterkt in het idee klassiekers te gaan rijden. "Maar ik verwacht zeker niet dat ik gelijk grote klassiekers ga winnen. Het is een proces naar de toekomst."

Dromen van Roubaix

Op 27 december vertrekt Van Poppel naar Australië, dan begint zijn voorbereiding. Wat het uiteindelijk op gaat leveren is een groot vraagteken. “Ik heb nog nooit alle klassiekers gereden. Ik laat het op me afkomen. Wie weet is het een keer raak. Het is een sterk wapen dat ik snel ben en we hebben een sterke ploeg. Maar het is vooral ook ervaring opdoen.”

Voor de toekomst heeft hij wel een voorkeur voor een bepaalde klassiekerzege. “De droomklassieker is de Ronde van Vlaanderen of Roubaix. Als ik echt moet kiezen is het Roubaix, dat is iets speciaals.” Voor 2019 zal er dan ook een cirkeltje in de agenda staan bij 14 april. Al is het alleen maar om ervaring op te doen bij die fraaie klassieker.