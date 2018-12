Mathieu van der Poel spaart zich een beetje, toch brengt hij de teller dit seizoen op zestien zeges

SINT-NIKLAAS - Mathieu van der Poel hield zich zaterdagmiddag een beetje in. Hij wilde niet vol gaan tijdens de Waaslandcross, omdat er zondag een wereldbekerwedstrijd op het programma staat. Maar ook als Van der Poel niet alles geeft is hij de beste. In Sint-Niklaas kwam hij solo over de streep. Hij pakte met de winst zijn zestiende zege van het seizoen.

"Er stond best veel wind en vooral met de zware cross van morgen in het achterhoofd, was het wel de bedoeling om trager te starten", zei Van der Poel kort na het winnen van de koers tegenover Sporza. "Het was geen makkelijk parcours, dus het bleef tot op het einde uitkijken voor foutjes."

"Ik moest af en toe een beetje aftasten waar het makkelijkst het verschil gemaakt kon worden, maar je rijdt heel snel tegen de limiet aan op dit parcours. En op stukken waar het verschil gemaakt kon worden, was het tegenwind, dus het was lastig", aldus de alleskunner op de fiets tegenover de Belgische sportzender.





Zonder regerend wereldkampioen Wout van Aert en Toon Aerts stond Van der Poel aan de start bij de Waaslandcross. De grootste concurrenten waren er dus niet bij. Met Quinten Hermans bood lang partij, maar moest de Europees kampioen in de vijfde ronde laten gaan. Na een eerste demarrage kon hij het gaatje nog dichten, de tweede tempoversnelling was te machtig voor de Belg. Uiteindelijk kwam Van der Poel dertien seconden voor Hermans over de streep. Tom Meeusen, ploeggenoot van Van der Poel, eindigde als derde.

Geen Parijs-Roubaix

Van der Poel staat nu op zestien overwinningen. Daar kunnen er voor het einde van het kalenderjaar nog wel een paar bijkomen. "Er komt een heel drukke periode aan met bijna elke dag cross en hard afzien. Ik zal dit seizoen minder winnen dan vorig jaar, want zoveel crossen rijd ik niet eens. Dus het is gewoon proberen elke cross goed te zijn en te focussen op het WK."

Duidelijk is ook welke wedstrijden de regerend Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike komend jaar op de weg gaat rijden. Zo verschijnt hij aan de start bij de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Opmerkelijk genoeg start hij niet in Parijs-Roubaix. Teammanager Christophe Roodhooft geeft aan dat er wel een wildcard was. "Die wildcard lag al klaar. In augustus kregen we eigenlijk al de melding dat het in orde was. We waren daar blij om, maar we kozen voor een iets andere indeling. Parijs-Roubaix loopt niet weg, er komen nog vele jaren aan.

'Belgische' Kastelijn

Bij de vrouwen was Yara Kastelijn de hoogst geklasseerde Nederlandse. De veldrijdster uit Deurne eindigde als nummer vier net buiten het podium. Sporza claimt de talentvolle Kastelijn graag, om in de toekomst eventuele successen te kunnen vieren. Bij de uitslag stond een Belgische vlag voor haar naam. Met een knipoog reageert ze op Twitter dat ze een trotse Nederlander is.