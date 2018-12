Wie nog snel online boodschappen wil doen voor de kerst heeft pech: 'We zitten helemaal vol'

"We verspreiden deze week vanuit Den Bosch circa 50.000 orders voor heel Nederland", vertelt Paul de Visser, manager van het online distributiecentrum van Jumbo. Het aantal bestellingen is dit jaar met 15 procent toegenomen. Dat betekent flink aanpoten voor de medewerkers.

Snel bestellen kan niet meer

Na het plaatsen van de bestelling verzamelen zij de boodschappen voor de klanten. Die worden vervolgens bij de klant thuisbezorgd, of de klanten halen het op in de supermarkt. Wie nog hoopt snel wat te kunnen bestellen voor de kerst, heeft pech. "Alle tijdsloten zijn gevuld. Alleen consumenten die al een tijdslot hebben, kunnen nog bijbestellen."

Bekijk de video en lees daarna verder.

De meeste Brabanders moeten dus gewoon de drukte in. Sommigen omdat ze te laat waren om online te bestellen, maar de meeste klanten in het filiaal in de Helftheuvelpassage in Den Bosch vinden het geen straf. "Ik kom voor de gezelligheid, de sfeer. Ik vind die drukte juist gezellig."

Veel klanten vinden het juist fijn om zelf te kiezen wat ze in hun karretje gooien. "Als je iets bestelt ga je uit van de foto. Hier zie je echt wat je haalt, daar ben ik meer een voorstander van."

Glazen bol

Of straks iedereen online gaat bestellen, betwijfelt ook De Visser: "De winkel kan niet zonder online en online kan zeker niet zonder de winkel. Volgens mij gaat het altijd samen."