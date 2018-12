Roano (9) versiert de flat van Fran Sol om hem te feliciteren met geboorte van zoon

TILBURG - Dat Willem II-spits Fran Sol vrijdag een zoon kreeg, is ook de fans niet ontgaan. De oma van de 9-jarige Roano Dingemans woont in de flat van Sol. Reden voor de jonge supporter om de hal van het appartementencomplex te versieren om zijn held die terugkwam uit het ziekenhuis een warm welkom te geven.

Kerstversiering hing er al, maar de balustrade voor de flat van zijn oma werd nog verder versierd met blauwe ballonnen, blauwe vlaggetjes, slingers en een vlag in de kleuren van de Tricolores.

Enorme fan

"We hebben Fran een paar keer gesproken, toen we bij oma op bezoek gingen", vertelt de vader van Roano. "Hij heeft ook het shirt van Fran een keer gedragen en is een enorme fan van Willem II. Toen we op Instagram de foto van Sol zagen met de baby op zijn buik, kwam Roano zelf met het idee om de boel te versieren. We zijn snel naar de winkel gegaan om blauwe slingers en ballonnen te kopen."

Oma en opa zijn supertrots op hun kleinzoon. Oma Jolanda: "Hij is 9 jaar en dan op zo'n idee komen en van zijn eigen geld slingers kopen. Dat is toch geweldig. We zijn een trotse opa en oma."

Felicitaties

Fran Sol plaatste op zijn Instagram en Twitter foto's waarbij hij zijn pasgeboren zoon 'Fran Sol Junior' in de armen houdt. "Veel dank aan de medische staf. We zijn superblij", schreef hij. Felicitaties stromen bij hem binnen.

De spits leek het eerder zonder kinderen te moeten doen. In oktober 2017 kreeg hij te horen dat hij teelbalkanker had, hij werd echter succesvol geopereerd.