Michael van Gerwen ondanks flink wat missers op dubbels met overtuiging te sterk voor Max Hopp

LONDEN - Michael van Gerwen had het even moeilijk tegen Max Hopp, maar uiteindelijk heeft hij vrij makkelijk de achtste finale van het WK darts bereikt. In de derde ronde was hij met 4-1 te sterk voor Max Hopp.

Voor de wedstrijd was hij al vol vetrouwen in gesprek met RTL7. In Duitsland vroeg men zich af of Hopp voor een stunt zou kunnen zorgen. Van Gerwen had het antwoord al. "Ik denk het niet. Natuurlijk, alles is mogelijk. Ik heb dit jaar eerder wat slippertjes gemaakt. Tegen spelers waarvan je zegt: dat mag niet gebeuren. Maar de vorige vijf edities heb ik allemaal gewonnen, dat vertrouwen neem ik mee naar deze wedstrijd."

Dat vertrouwen liet hij zien in de wedstrijd. Van Gerwen begon zoals iedere darter een wedstrijd wil beginnen, met een maximale score. De leg ging uit in dertien darts. De tweede leg was eigenlijk een kopie. Beginnen met 180 en eindigen in dertien darts. Mighty Mike trok de set uiteindelijk met 3-0 naar zich toe.

Kansen voor Hopp

In de tweede set kreeg Hopp kansen om de set te pakken en er daardoor echt een wedstrijd van te maken. Maar de Duitser liet een paar grote kansen liggen. De eerste leg ging nog naar de numme 32 van de wereld. Na drie missers van Van Gerwen op dubbel twintig krijgt Hopp de kans vanaf 56, maar in drie pijlen is hij niet uit. Van Gerwen komt op 1-1. In de derde leg krijgt Hopp een kans vanaf 78, maar weer gaat het mis voor hem. En dat is in de vierde leg vanaf 81. Van Gerwen slaat daarna twee keer snel toe en pakt zo de set.

Flinke tik

In de derde set zet Hopp zich met een 180-score op 24 weg, maar dan krijgt hij een flinke tik van Van Gerwen die een 122-finish gooit. De Brabander pakt de set met 3-0, afsluitend met de hoogst mogelijke finish.

Hopp op scorebord

Terwijl iedereen in de zaal luidruchtig feestviert en rekent op een 4-0 voor Van Gerwen, vecht Hopp voor zijn laatste kans. En dat doet hij met succes. Nadat hij de eerste twee legs pakt, eindigt hij de set met een indrukwekkende 148-finish.

Elf missers

Van Gerwen leek op weg naar een simpele zege, maar door te falen op de dubbels lijkt Hopp echt terug in de wedstrijd te komen. De scores van Van Gerwen zijn niet slecht, maar hij mist elf pijlen op rij op een dubbel. Hopp profiteert en pakt vijf legs op rij. De twaalfde pijl is raak, met een 68-finish stopt hij de opmars van Hopp. Met een 98-finish volgt daarna een break, waardoor Van Gerwen voor de wedstrijd mag gooien. Dat doet Mighty Mike met succes, de derde matchdart is raak.