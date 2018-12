Bloedspoor van 'honderden meters' op straat na steekpartij in Oss, twee mannen gewond

De slachtoffers zouden op de Molenstraat tussen vijf uur en halfzes ruzie hebben gekregen met een aantal anderen.

Niemand aangehouden

Na de steekpartij vluchtten de daders en gingen de slachtoffers ieder een andere richting uit. Het 23-jarige slachtoffer werd uiteindelijk op de Heuvel in Oss op de grond gevonden. De 19-jarige man lag gewond op de Berghemseweg. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een van hen ging naar het Radboudumc in Nijmegen. Volgens een wijkagent zijn de mannen niet in levensgevaar.

De aanleiding voor de ruzie is nog niet bekend. "Er is vooralsnog niemand aangehouden", laat een politiewoordvoerder weten.

Verband wordt onderzocht

De politie startte na de steekpartij een buurtonderzoek op de Heuvel, de Berghemseweg, de Oostwal en de Molenstraat. Op de Molenstraat lag volgens getuigen 'over een afstand van honderden meters' bloed op de straat. Agenten gingen in gesprek met mensen in de buurt en gingen op zoek naar camerabeelden die het onderzoek verder kunnen helpen.