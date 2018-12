Flinke schade bij Partyservice in Stijl in Oss na felle brand: 'Tegenslag zo vlak voor Kerstmis'

Voor het gebouw stonden een busje en vrachtwagentje in lichterlaaie. Die brandden volledig uit. Ook het gebouw van Partyservice in Stijl liep schade op. De gevel blakerde zwart, de dakrand vatte vlam en de hal stond vol rook.

De vlammen dreigden ook over te slaan naar een afvalcontainer en een aanhanger, maar dit kon de brandweer voorkomen.

Hoe groot de schade precies is, was zaterdagnacht nog niet in te schatten. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.

Tegenslag

"Maar ondanks deze tegenslag zo net voor de kerstdagen zijn wij niet uit het veld te slaan", laat een woordvoerder van Partyservice in Stijl weten. "Uiteraard zijn wij er gewoon voor onze relaties. De schade beperkt gebleven tot het wagenpark. Klote, dat wel..."