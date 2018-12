'Als iemand uit een depressie klimt, geeft dat 'n kick', bij De Bremberg is iedereen welkom [SERIE]

"Jutjeeeeee, kom maaaaaaar", schalt er over het terrein van De Bremberg. Het icoon, oftewel het varken, van de zorgboerderij wordt uit de stal geroepen door één van de mannen. "Ik zorg elke dag voor Jutje ja. Dat vind ik leuk. Vooral het zien van de reactie." Het is één van de klusjes die gedaan moet worden op het terrein.

Behoefte van de mensen

Maar het verzorgen van de dieren is niet het enige. "We onderhouden hier met zijn allen het hele terrein. We hebben bijvoorbeeld ook een moestuin. Met die groenten maken we ook altijd de lunch", legt eigenaresse Floor van Limbeek uit. De mensen die naar de Bremberg komen, komen het aantal dagen dat voor hen nodig is. Sommige twee dagen per week, de ander vier. Floor: "We kijken echt naar waar iemand behoefte aan heeft".

Onder de mensen

Eén van die mensen die twee dagen per week op het terrein te vinden is, is Dingeman. Op dinsdag en donderdag komt hij in de tuin werken. Deze dag is hij druk bezig met het snoeien van de frambozenstruiken. "Ik vind het leuk om hier te komen. Ik ben onder de mensen en op deze manier krijg ik weer een beetje structuur in mijn leven".

'We doen het samen'

De Bremberg is het idee van de ouders van Floor. Haar moeder komt uit de zorg en haar vader is hovenier. "De perfecte combinatie om zoiets als dit te beginnen". Ondertussen werkt bijna het hele gezin op de boerderij. "Dat vind ik ook het mooie aan het werk. Mijn kinderen lopen hier ook rond en ik zie mijn ouders heel veel. We doen het echt samen".

"De achtergronden van de mensen die bij de Bremberg komen, verschilt heel erg maar daar kijken we ook niet naar", aldus Floor. "Waar we echt naar kijken is dat iemand hier op zijn gemak is en weer zelfvertrouwen krijgt. Dat die persoon weer lekker in zijn vel komt te zitten" En als dat lukt geeft dat Floor en haar ouders veel voldoening. "Als iemand hier binnenkomt en het idee heeft dat hij of zij niet meer zoveel waard is en er hier achter komt dat hij er wel mag zijn. Dan zie je die persoon weer stralen en zelfs uit een depressie klimmen. Dat is wel kicken als je dat kunt bereiken."