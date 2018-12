Gerty vangt kinderen op: 'Als een kind weer naar school mag, dat is m'n trots' [SERIE]

"Dit is tijgertje, onze kat", één van de kinderen die bij Gerty komt, laat vol trots de kat zien. Het feit dat we in een kippenstal staat, maakt ze niet uit. "Nee, hoor dat kan gewoon met deze kat." Hup, tijd voor de volgende dieren: de kippen. "Dit hok is voor de kleine kippetjes, dat hebben wij gebouwd." Nadat het hok in toch wel zeker drie minuten is laten zien, worden we alweer meegesleept naar het volgende. Het varken. Die moet ook gevoerd worden.

De kinderen op de Krakenburg laten vol trots 'hún' boerderij zien. "Ja het is hier leuk om te komen hoor", legt een ander jongetje uit. "We hebben die bomen daar geplant en er zijn genoeg dieren en soms mogen we ook een vuurtje stoken met de begeleiding. Je bent eigenlijk altijd bezig hier."





Te veel prikkels

"Soms wordt het gewoon te veel voor die kinderen op school. Dan krijgen ze teveel prikkels en zijn ze niet meer te houden. Dan komen ze vaak hier", aldus eigenaresse Gerty Verhagen. "Als ik dan uiteindelijk voor elkaar krijg dat die kinderen weer naar school mogen dan maakt dat me echt trots." Het typeert de inzet waarmee de vrouw haar zorgboerderij runt. Alles doet ze voor de kinderen die bij haar komen. "Ze hebben vaak genoeg mee gemaakt".

'We proberen de kinderen hier veiligheid en structuur te bieden'

Klusjes

Op de boerderij doen de kinderen van alles. In de ochtend doen ze de klusjes die moeten gebeuren. De dieren moeten gevoerd worden, of er moeten dingen worden opgeruimd. "We proberen ze veiligheid te bieden en een stukje structuur. Eigenlijk gewoon de basis waarmee ze dan uiteindelijk weer naar school kunnen". ' s Middags krijgen de kinderen wat meer vrije tijd en mogen ze zelf weten wat ze willen gaan doen."