Joyrider (15) crasht in voortuin, bewoners schrikken wakker: 'We hebben het er goed vanaf gebracht' De auto crashte in de voortuin. (Foto: Twitter @wijkagberghem) De auto werd door een 15-jarige bestuurd. (Foto: Twitter @wijkagberghem)

BERGHEM - Een 15-jarige jongen is zaterdagnacht met een auto gecrasht in de voortuin van een huis in Berghem. De bewoners lagen te slapen, maar schrokken wakker. "Het is bij ons, zei ik tegen mijn man toen ik buiten een knal hoorde", zo vertelt de bewoonster van het huis tegen Omroep Brabant. "We hebben het er goed vanaf gebracht, want hij had ook het huis kunnen raken", zegt ze. Uiteindelijk ramde de jongen alleen het tuinhek.

Geschreven door Sandra Kagie

De jongen reed zaterdagnacht slingerend achter een onopvallende politiewagen. Het stopteken dat de agenten in de auto gaven werd door hem genegeerd. Op de Molenweg in Berghem crashte hij dus in de tuin. Ook de jongen heeft het er volgens de bewoner goed vanaf gebracht. "Hij had niks", vertelt ze. En laat ze weten: "Zijn vader heeft ons vanochtend gebeld. Alles komt in orde, heeft hij ons verzekerd." De bewoonster heeft het vermoeden dat de jongen in de auto van zijn moeder reed, maar dat weet ze niet zeker. De jongen is aangehouden voor joyriding, rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van gevaar of hinder, zo laat de politie weten.