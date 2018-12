'Ik vond dat ik dit moest doen': Willem II-trainer Adrie Koster over schorsing spelers [VIDEO]

TILBURG - Het officiële vuurwerk volgt pas over ruim een week, maar bij Willem II is vlak voor de feestdagen al een bommetje ontploft. De club maakte zondagmiddag, vlak voor het uitduel met FC Emmen, bekend dat vier spelers disciplinair zijn geschorst. 'Ik vond dat ik dit moest doen.'

Het ging om keeper Timon Wellenreuther, verdediger Thomas Meissner, middenvelder Atakan Akkaynak, en aanvaller Donis Avdijaj. Trainer Adrie Koster hield het voor en na de gewonnen wedstrijd op een gebrek aan professionaliteit. Meer wilde hij niet loslaten. "Dat willen jullie natuurlijk allemaal, maar ik wil alleen maar zeggen dat iedereen zich heel goed moet voorbereiden op de wedstrijd. Dat doe je als team en daar moet iedereen zich aan houden. Als een aantal mensen dat niet kan doen, nou ok, dan zijn dit de consequenties", aldus Koster.

"Het was geen makkelijke beslissing, maar ik denk wel dat het goed geweest is. Het is duidelijk. Je kunt dingen laten sudderen, maar ik vond dat ik dit moest doen."

Bekijk de video en lees verder:

Zand erover

Koster zei verder dat het viertal in het volgende kalenderjaar gewoon weer aansluit bij de groep. "Zand erover. Na de winterstop zien we elkaar weer en pakken we de draad weer op. Dan moeten we er weer staan."