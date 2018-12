'Verrekes lastig en 'klote' parkeren op het Wagnerplein in het drukste decemberweekend

TILBURG - 'Verrekes lastig', zo vat een van de bezoekers de parkeersituatie op het Wagnerplein samen. 'Klote', vult een medewinkelaar aan. Tijdens het laatste weekend voor kerst, een van de drukste weekenden van het jaar, wordt het Nederlands Kampioenschap zwemmen georganiseerd in Zwembad de Drieburcht, dat naast het winkelcentrum ligt. Dat trekt veel bezoekers, die al om acht uur de parkeerplaatsen bezet houden en tot het eind van de middag blijven staan. Het betekent rondjes rijden voor de klanten van van het winkelcentrum en een deel van hen kiest eieren voor hun geld en gaat ergens anders winkelen. De winkeliers balen.

Johan Kools is de voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij vindt het NK een mooi evenement, maar heeft wel wat moeite met de timing en de manier waarop zij als winkeliers zijn overvallen door de late berichtgeving. "We vinden het jammer dat het pas zo laat gecommuniceerd is. Wij hoorden het pas drie weken van tevoren en toen was het voor ons te laat om nog maatregelen te nemen."

Betreuren

De woordvoerder van de gemeente Tilburg van zwembad de Drieburcht betreurt het dat de winkeliers last hebben van het NK. Hij vindt juist dat de communicatie goed verlopen is. al kan hij zich niet meer precies herinneren wanneer ze contact hadden. "Of dat nou twee maanden of drie weken geleden was, dat weet ik niet meer precies."

Vanuit de gemeente heeft hij er alles aan gedaan om de overlast te verminderen, onder andere door borden te laten plaatsen waar een alternatieve parkeerplaats aangegeven staat, die iets verder lopen is. En door op Facebook een oproep te laten plaatsen om elders te parkeren. "Maar mensen gebruiken hun TomTom en als ze eenmaal voor de deur van het zwembad staan, parkeren ze daar gewoon." Op de timing van het evenement had hij geen invloed, zegt hij. Dit soort evenementen wordt gepland volgens een internationale zwemkalender.

Johan Kools merkt dat zijn omzet minder is en vindt het vervelend dat de klanten geen fijne winkelervaring hebben. Doordat het lastig parkeren is, komen de mensen toch minder blij het winkelcentrum in. En dit jaar zou het weekend voor kerst juist een topweekend moeten worden. "We hebben drie jaar in een verbouwing gezeten. Nu hebben we een heel mooi winkelcentrum en in het drukste weekend van het jaar kunnen mensen niet parkeren. Dat is gewoon heel treurig."

Kassa

Ook zijn collega-ondernemers merken de impact van het NK direct in de kassa. Bas Vermeer van de Emté zegt "Ik sprak een collega in Udenhout, daar hangen ze met de benen buiten de supermarkt. Hier is het gewoon druk, maar ik had veel meer verwacht." De sof voor de supermarkt zit hem daarbij ook in het overschot aan verse spullen die wel ingekocht, maar niet verkocht worden dit weekend. "Het loopt in de duizenden euro's".

Buurman Nard Vermeer (geen familie), merkt ook dat het rustiger is dan andere jaren. Hij had meer verwacht van dit weekend. "Na al die jaren van verbouwing werd het tijd dat het winkelcentrum weer van ons zou zijn." De slager vindt het jammer, maar kan een minder weekend wel hebben. "Ik heb gelukkig een prima jaar achter de rug."

Een bezoekster die aan de overkant van de straat woont, komt gewoon te voet, maar zij zag afgelopen weekend vanuit haar flat wel dat de parkeerplaats elke dag om 8 uur in de ochtend al helemaal vol stond. Ze heeft te doen met de winkeliers "Zij moeten het toch hebben van december." Maar er zijn ook klanten die de drukte getrotseerd hebben, en toch naar het Wagnerplein komen. Want, vertelt een van de bezoekers, "Het is gewoon een heel mooi winkelcentrum. We waren net bij de Heijhoef, het winkelcentrum in de Reeshof, maar dat is helemaal niks. Alles is open, je regent er nat en daar kun je óók niet goed parkeren."