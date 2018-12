Özbiliz en Sol geven Willem II een warm kerstfeest met zege op FC Emmen

EMMEN - In het laatste Eredivisieduel van 2018 heeft Willem II een hele belangrijke overwinning gepakt. De Tricolores wonnen met 2-0 bij FC Emmen.

Aras Özbiliz opende op slag van rust de score, waarna clubtopscorer Fran Sol (met zijn dertiende van het seizoen) de Tilburgers een meer dan welkom kerstcadeau schonk. Het was voor de Tricolores al weer de derde uitzege op rij tegen drie thuisnederlagen.

Door de derde achtereenvolgende uitzege passeert het FC Emmen. Willem II staat nu twaalfde, de gepromoveerde club uit Drenthe een plek lager.

Hoogtepunten

93. Afgelopen! Willem II wint in Emmen.

90. Drie minuten extra tijd.

88. En Dankerlui kopt ook nog tegen de paal! Bijna zelfs de 0-3.

85. Willem II kan de zege ruiken nu en het is een heeeele belangrijke. Lewis nog met een grote kans, maar hij schiet over. Wat scheelt het: de Tricolores leiden nog altijd met 0-2 en de fans joelen dat het een lieve lust is.

79. Pedersen opnieuw, ditmaal recht in de handen van Branderhorst.

77. En nu voorkomt Lewis een tegengoal met een knappe kopbal. Vrouwen kinderen eerst bij Willem II nu.

74. Emmen zet vol druk nu, vooral via Pedersen en Jansen. De laatste schiet net over.

59. Emmen schreeut om een penalty na vermeend hands maar de scheids laat doorspelen.

55. DOELPUNT WILLEM II!!

Dankerlui met de assist en de kersverse papa Fran Sol frommelt de 0-2 binnen.

46. De tweede helft is begonnen. Beide ploegen zijn ongewijzigd.

45. En het is rust in Emmen, waar Willem II dankzij Aras Özbiliz een stuk blijer aan de thee gaat dan verwacht.

43. DOELPUNT WILLEM II

Özbiliz opent de score. Uit het niets, eerlijk gezegd. Hij schiet een voorzet tegendraads binnen.

39. Na een paar slaapverwekkende minuten mag Emmen-speler Jansen het proberen uit een vrije trap van ver. Zijn schot wordt gekraakt.

30. Halfuur gespeeld en Emmen houdt vooralsnog simpel stand.

22. Arias is opnieuw gevaarlijk voor het Tilburgse doel, maar het loopt goed af. De bal gaat over.

18. Een oogwenk later mag Fran Sol het proberen, maar hij schiet over.

17. Het eerste gevaar van de wedstrijd komt van Emmen-speler Jafair Arias. Hij mag uithalen na een snelle uitbraak, maar Branderhorst heeft 'm.

10. Tien minuten gespeeld in Emmen, dat het meeste balbezit heeft. Willem II reageert vooral.

6. Eerste corner is voor Willem II, maar de bal eindigt in de handen van Emmen-doelman Scherpen.

1. De laatste Eredivisiewedstrijd van 2018 is begonnen!

Schorsingen

De club maakte vlak voor de wedstrijd bekend dat het viertal - Timon Wellenreuther, Thomas Meissner, Atakan Akkaynak en Donis Avdijaj disciplinair zijn geschorst.

Statistieken

De ploeg van trainer Adrie Koster verloor de laatste twee competitiewedstrijden (thuis tegen SC Heerenveen en ADO Den Haag) kansloos en is in de eredivisie afgezakt naar de dertiende plek. Willem II heeft slechts één punt meer dan PEC Zwolle en NAC Breda, die zestiende en zeventiende staan.