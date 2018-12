Deze Prins Carnaval woont tussen twee vrouwenbenen: 'Het is gewoon schandalig'

LIESSEL - Liessel is even in rep en roer. Sinds een paar dagen prijken op de voorgevel van het huis van Prins Mario d'n Urste en zijn Prinses Edith twee vrouwenbenen in een ondubbelzinnige pose. Niet iedereen is even gecharmeerd van deze door de buurtverenigingsgroep aangebrachte versiering.

De in november geïnstalleerde carnavalsprins en prinses van Liessel, in het dagelijkse leven gewoon Mario en Edith Willems, zijn in hun nopjes met de nieuwe, tijdelijke voorgevel van hun huis, getuige de reactie op Facebook: 'Lieve buurtjes, bedankt voor deze ludieke actie om mijn beroep als kraamverzorgende zo in de picture te zetten... geweldig!!!! Grt prins Mario d'n 1e en prinses Edith.'

Mag het iets vrouwvriendelijker?

Dit in tegenstelling tot een aantal dorpsbewoners. Zoals een bewoonster die liever anoniem blijft: "Ik ben er nu een paar keer langs gereden en denk dan echt: 'mag het iets vrouwvriendelijker alsjeblieft'. Dus ja, ik heb er best wel moeite mee. De eerste keer dat ik er langsreed, kon ik m'n ogen bijna niet geloven en moest ik bijna een ruk aan m'n stuur geven. Kijk, als je de achtergrond kent, begrijp je het al wat beter. Zij is namelijk kraamverzorgster en hij is in het huis geboren. Maar ja, wie kent die achtergrond? En dan hadden ze er net zo goed een ooievaar neer kunnen zetten."

Schandalig

Er zijn meer mensen, zowel mannen als vrouwen, die not amused zijn, zegt de inwoonster. "Mijn man vindt het gewoon schandalig en ik weet dat er meer mannen zijn die daar zo over denken. Zoals er ook meer vrouwen zijn die het niks vinden." De prins en prinses hebben de versiering niet zelf aangebracht. Daar is volgens bewoonster de carnavalsvereniging verantwoordelijk voor. Prins Mario d'n Urste was niet bereikbaar voor commentaar.