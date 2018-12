Deel dit artikel:













Twee doden in woning ouder echtpaar Tilburg, politie gaat uit van zelfdoding Twee doden in de Ordonnansenstraat. (Foto: Jack Brekelmans/Persburo BMS) De politie doet onderzoek. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - In een woning aan de Ordonnansenstraat zijn zondagavond twee doden gevonden. Het gaat om de bewoners, een ouder echtpaar. Uit politieonderzoek blijkt dat ze beiden uit vrije wil uit het leven zijn gestapt. De man heeft eerst zijn vrouw om het leven gebracht en toen zichzelf. Dat is gebeurd met een vuurwapen die de man in huis had. Hij had daar een vergunning voor.

De straat in het centrum van Tilburg werd afgesloten voor onderzoek. Politie, de technische recherche en ambulances waren aanwezig. Ook stonden er verschillende buurtbewoners op straat.

Praten over zelfdoding kan bij de hulp- en preventielijn 0900-0113, of chatten via: 113online.nl