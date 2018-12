Deel dit artikel:













Auto schept fietser in Waalwijk, man zwaargewond naar ziekenhuis De fiets van de man uit Kaatsheuvel kwam door de klap meters verderop in de straat terecht (Foto: FPMB/Erik Haverhals)

WAALWIJK - Een 35-jarige fietser uit Kaatsheuvel is zondag in Waalwijk geschept door een auto. De man raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Jacky Goossens

De fietser wilde de kruising Taxandriaweg/Kruisstraat in Waalwijk oversteken toen hij door een auto werd aangereden. Hierbij raakte de man zo ernstig gewond dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Door de harde klap, kwam de fiets van de man verderop in de straat terecht. De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren.