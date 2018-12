Jumbo topman Frits van Eerd heeft twee gevechtsvliegtuigen gekocht: 'Een historische gebeurtenis'

VEGHEL - In het wereldje van luchtvaart-enthousiastelingen was het al langer bekend, daar buiten niet of nauwelijks. Jumbo topman Frits van Eerd heeft zeker twee gevechtsvliegtuigen aangeschaft van het type Spitfire. Een van de toestellen, de TB885, heeft van maart tot oktober 1945 gevlogen bij het 322 Dutch squadron van de R.A.F. dat in de Tweede Wereldoorlog is opgericht door Prins Bernhard.

Over de aankoop van zeker twee en waarschijnlijk drie historische gevechtsvliegtuigen vertelde van Eerd voor het eerst in een interview met de Dutch Dakota Association. “Mijn grote wens is een Spitfire en ik kan aan jullie verklappen dat ik er twee heb gekocht.” In september van dit jaar landde de historische TB885 voor het eerst (en in het geheim) op Lelystad Airport.

Autoracen

De Jumbo topman houdt wel van wat actie, hij was eerder al actief in de Dakar rally, de 24 uur van Le Mans en met Jumbo sponsort hij Max Verstappen in de Formule 1.

Geen koopje

Volgens kenners is de aanschaf van de twee Spitfires (en mogelijk een derde) geen koopje geweest. Gedacht moet worden aan een aankoop bedrag van ettelijke miljoenen euro’s. Vergelijkbare en volledig gerestaureerde Spitfires moeten in internationale handel al rond de twee miljoen euro per stuk opbrengen.

Historische gebeurtenis

Het nieuws dat één van de door Van Eerd aangeschafte gevechtsvliegtuigen afgelopen najaar Lelystad aandeed, werd breed uitgemeten op luchtvaart websites.

“In Lelystad werden de geheimzinnige toestellen voor een nachtje gestald in een hangar van Tom van der Meulen.” En: “De door Van Eerd in het geheim naar Nederland gehaalde toestellen zijn van het type Mk.16 en LFVIII. Zondag de 16e september zijn beide toestellen teruggevlogen naar Engeland.” Luchtvaart-enthousiastelingen spraken van een ‘historische gebeurtenis.’

Spitfire met het registratienummer TB885

Door het bekend worden van het registratienummer van de TB885, opent ook het internet zich als het gaat om de historie van het vliegtuig. Inclusief een interview met eigenaar Frits Van Eerd, dat gaat over één van zijn passies: vliegen. “Ik heb er twee heb gekocht, (Spitfires) een Mk.16 en een Mk.1. Ze moeten allebei nog worden gerestaureerd", vertelt hij tegen het Magazine van de Dutch Dakota Association. “Mijn grote droom is om met de Spitfire de hele wereld rond te vliegen.”

Biggin Hill Heritage Hangar

Een paar weken voor het ‘geheimzinnige’ Jumbo-toestel dit najaar Lelystad aandeed, was te zien hoe goed die restauratie is gelukt. Op 18 augustus 2018 was de TB885 in volle glorie te zien op het Bigging Hill Festival of Flight. Tijdens de restauratie transformeerde het vliegtuig van een wrak zonder vleugels, tot een volledig operationeel toestel.

Bij het bedrijf waar de Spitfire ook is gerestaureerd: Biggin Hill Heritage Hangar gaat Van Eerd ook leren om met de Spitfire te vliegen. “Mijn opleiding voor het Spitfire vliegen gaat goed komen. Peter Monk heeft een heel opleidingsprogramma voor me samengesteld.” Van Eerd was al in bezit van een Amerikaans vliegbrevet.

Naar Gilze Rijen?

Het in de oorlog opgerichte en nog steeds bestaande 322 squadron van de Koninklijke Luchtmacht heeft ook interesse getoond in het ‘Jumbo toestel.’ De Spitfire was namelijk in de oorlogsjaren een vliegtuig van het 322 Dutch squadron. In een interview vertelt Van Eerd dat hij zelfs is gebeld door Bart Hoitink, Inspecteur generaal der Krijgsmacht (met leeftijdsontslag sinds januari 2017). “Heel bijzonder vond hij het nieuws en welke plannen ik had. Ik heb de Spit aan de Luchtmacht aangeboden, de kosten blijven voor mij.”

In het luchtvaart-wereldje is iedereen ervan overtuigd dat Van Eerd het toestel op Gilze Rijen wil stationeren.

Bedankje

Vorige week, op woensdag 19 december, sloot de Dutch Dakota Association het vliegseizoen 2018 af. Bij die seizoenafsluiting kreeg de Jumbo topman(sponsor van de DDA) een ‘artist impression’ overhandigd waarop te zien is hoe op zondag 16 september 2018 twee Spitfires over Veghel vlogen. Waaronder dus ook het toestel in eigendom van de Jumbo topman. In Veghel werd toen 74 jaar bevrijding herdacht met onder meer een veteranen diner.