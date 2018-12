Deel dit artikel:













De prijs voor meest misleidende reclame gaat naar Dongens water: 'Duur kraanwater in een flesje' Smartwater uit Dongen (Foto: Flickr).

DONGEN - Het water wordt gewoon opgepompt uit hun eigen mineraalbron De Wildert in Dongen en kost nog geen halve cent per liter water. In de winkel worden de flessen Glaceau Smartwater echter voor ongeveer negentig cent per fles (600 milliliter) verkocht. Reden voor Voedselwaakhond Foodwatch om het Gouden Windei 2018 aan Glaceau Smartwater te geven.

Geschreven door Malini Witlox

Het bedrijf krijgt de onderscheiding voor het 'meest misleidende' voedingsproduct met zijn 'inspired by clouds crispy smartwater'. "Glaceau smartwater is geïnspireerd door de waterkringloop. Een proces dat gesimuleerd wordt door waterdamp te distilleren, waardoor elke druppel zo zuiver is als de allereerste druppel regen. Als dat niet slim is," zo zegt producent Coca-Cola zelf. Dongens water

Tot april 2018 werd het smartwater gemaakt van bronwater uit het Engelse Morpeth, maar in april 2018 is de productie naar de fabriek in Dongen verplaatst. Het water wordt gewonnen uit de mineraalwaterbron De Wildert. Misleidende bron

De term 'mineraalwaterbron' is op zichzelf al misleidend, vindt Foodwatch. De wet maakt een onderscheid tussen bronwater en mineraalwater. Om mineraalwater te mogen heten, moet het water aan de bron gebotteld worden, zonder dat daar transport bij komt kijken. Daarom is de Coca-Cola-fabriek boven de waterbron gebouwd.