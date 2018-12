100 dozen rozijnen, 1500 kilo spijs, bij de bakker is het kerst-druk: 'Ik dróóm van kerststollen'

SCHIJNDEL - Met een soort eindsprint werkt de bekroonde Schijndelse bakker Mark van Doorn toe naar de kerstdagen. Want zijn specialiteit, kerststollen, vliegt de deur uit. Vele duizenden heeft hij er de afgelopen dagen gemaakt. En ook die andere, typisch Brabantse, kerst-lekkernij gaat hard. "Wat betreft de worstenbroodjes hebben we de honderdduizend aangetikt."

Op de laatste dag voor kerst en enkele uren voor kerstavond moet er nog even flink doorgewerkt worden in het familiebedrijf. Dus worden ook vader en moeder ingezet, terwijl broer Michael even het kantoor voor de bakkerij verwisseld heeft. Want eind december is ook bij deze bakkerij hét piekmoment van het jaar.

'Ik dróóm van kerststollen'

Mark van Doorn: "Het is ongekend druk geweest. Ik droom inmiddels van kerststollen en worstenbroodjes. Ik tel geen schaapjes maar stollen. Hoeveel stollen we gebakken hebben weet ik niet precies, maar er zijn 100 dozen rozijnen gebruikt en 1500 kilo amandelspijs. Dus duizenden stollen."

De vraag naar kerststollen is flink toegenomen nadat de Schijndelse bakkerij in de prijzen viel. De kerststollen zijn 'Bekroond met Goud'. Een keurmerk van het Nederlands Bakkerij Centrum. Dat heeft de vraag nog meer doen toenemen. Het geheim van de Schijndelse kerststollen?

Liefde en passie

"We maken de stollen met liefde, passie en ambacht. En natuurlijk met een goede bloem, rozijnen en zuiver spijs, zodat je grove amandel proeft. Dat maakt een bekroonde stol", aldus de bakker van het familiebedrijf dat in 1906 door zijn betovergrootvader gestart werd.

Over op de oliebollen

Omdat de productie van onder meer brood ook gewoon doorgaat, is het deze maand dus nog even volle bak in de bakkerij. "Kerststol en worstenbroodjes. Daar leven wij van met kerst. Wij zijn nu bijna klaar en gaan dan ook nog even twee dagen kerst vieren. Maar daarna wordt het nog een keer knallen, want dan gaan we over op de oliebollen. December is flink gas geven in de bakkerij."