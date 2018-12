Michael van Gerwen op WK tegen Adrian Lewis: spektakel gegarandeerd

LONDEN - Michael van Gerwen gooit donderdagavond in de vierde ronde van het WK Darts tegen Adrian Lewis. De Engelsman is de afgelopen jaren gezakt op de wereldranglijst, maar klimt langzaamaan weer omhoog. Maar een wedstrijd tussen Van Gerwen en Lewis staat vaak garant voor spektakel.

Op dit moment staat Lewis op plek zestien van de Order of Merit. Maar de darter uit Stoke-on-Trent weet hoe het is om aan de top van de dartswereld te staan. In 2011 en in 2012 won Lewis namelijk twee keer het PDC WK.

In het jaar na zijn titelprolongatie, stond Michael van Gerwen voor het eerst op een WK tegenover Lewis. De kwartfinale werd een ware thriller. Van Gerwen won uiteindelijk met 5-4. Een jaar later stonden de twee weer tegenover elkaar. Ditmaal in de halve finale. Waar iedereen eenzelfde soort thriller had verwacht als het jaar daarvoor, daar kwam in werkelijkheid niets van terecht. Een ontketende Michael van Gerwen won met maar liefst 6-0(!).

Bekijk hieronder het laatste deel van de wedstrijd nog eens terug.

Barney

Lewis bereikte dit jaar de vierde ronde door eerst af te rekenen met landgenoot Ted Evetts. In de derde ronde had Lewis verwacht tegen Raymond van Barneveld te spelen, maar die verslikte zich verrassend in Darius Labanauskas. "Ik wilde heel graag tegen Barney spelen", zei Lewis na afloop van zijn gewonnen duel met Ted Evetts in gesprek met Engelse media. "Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik vind dat hij zo'n grote wedstrijd verdiende. Hij heeft nog maar een paar jaar waarin hij kan gooien en het was triest om hem nu al te zien verliezen."

Michael van Gerwen geloofde weinig van de reactie van Lewis. ”Adrian Lewis is gewoon een leugenaar. Natuurlijk zegt Adrian dat hij liever tegen Raymond had gespeeld, maar achteraf is dat makkelijk lullen.”

Van Gerwen en Lewis speelden in totaal 55 keer tegen elkaar, en de darter uit Vlijmen versloeg de Engelsman veel vaker dan andersom. Van Gerwen won 38 keer, terwijl Lewis maar veertien keer als winnaar van het podium stapte. Drie keer werd er gelijk gespeeld. Een wedstrijd die beide heren niet snel zullen vergeten, is die van het PDC World Cup of Darts in 2016. Lewis was een ware plaag voor Van Gerwen in de finale, die uiteindelijk door Engeland (Phil Taylor en Adrian Lewis) werd gewonnen.

Bekijk hieronder beelden.

Michael van Gerwen speelt donderdagavond tegen Adrian Lewis.