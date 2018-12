Deel dit artikel:













Hoogbejaarde fietser geschept door auto, man zwaargewond naar het ziekenhuis De fietser is er slecht aan toe. (Foto: Berry van Gaal/SQ Vision)

OIRSCHOT - Een 90-jarige fietser is maandagmiddag geschept door een auto op de Bestseweg in Oirschot. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Geschreven door Michelle Peters

Toen de man de weg overstak, werd hij geraakt door de auto. Traumahelikopter

Een traumahelikopter landde om hulp te verlenen. De arts uit de heli is meegegaan in de ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voor extra ondersteuning. De man is er slecht aan toe. De bestuurder van de auto is met de schrik weggekomen. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.