Bijzonder weerfenomeen te zien met de kerstdagen De parelmoerwolk zal rond zonsondergang te zien zijn (Foto: Mathiasm/ Wikimedia).

EINDHOVEN - Rondom de feestdagen is het mogelijk dat er een bijzonder natuurverschijnsel in de lucht hangt. De parelmoerwolk is boven Brabant te zien. Met deze wolk is een paars en roze-achtige gloed te zien. Maandag is de grootste kans dat we de kleuren kunnen bewonderen. Eerste kerstdag kan mist de kleuren van de parelmoerwolk belemmeren.

Geschreven door Eva van der Weele

“De parelmoerwolk is rond zonsondergang te zien omdat het licht van de zon dan het beste is. De kleurige gloed zal ook boven Brabant te zien zijn, maar je moet wel richting het westen kijken. Omdat het rond deze tijd van het jaar vroeg donker wordt, zijn rond half 5 de kleuren te zien”, zegt weer meteoroloog Jordi Bloem. Vage gekleurde strepen

Deze wolk is anders dan andere. De parelmoerwolk ontstaat hoog in de lucht, op zo’n twintig tot dertig kilometer. Dat is een stuk hoger dan een normale wolk die we normaal gesproken zien. Deze wolk ziet er ook niet uit als een dikke wolk, maar het zijn meer vage strepen. In februari 2016 was de laatste keer dat we deze wolken konden bewonderen. “Normaal gesproken is de kans op zo’n parelmoerwolk het grootst in februari. Dit komt door het lichtval. Dit jaar is het wat eerder.” Feestdagen

Volgens Bloem is het met de feestdagen prima wandelweer. “Het is bewolkt, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Het wordt wel fris. Eerste kerstdag wordt het zes graden en tweede kerst ligt de temperatuur op vijf graden. ’s Avonds kan het ook gaan vriezen.” Heb je zelf de parelmoerwolk gespot en heb je een mooie foto. Stuur deze dan naar: nieuws@omroepbrabant.nl