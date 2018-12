Kerstdagen worden zingend ingeluid in Hooge Zwaluwe: 'Gaaf als het zo ver is'

In Hooge Zwaluwe zongen ze maandag samen 'What a Wonderful World'. (Foto: Edwin Vossen)

HOOGE ZWALUWE - Tientallen mensen kwamen maandag bij elkaar in Hooge Zwaluwe om samen te zingen. Ondertussen is het al bijna een traditie in restaurant Onze Kerk: de kerstdagen al zingend inluiden.

"Het is begonnen omdat we vanuit de keuken de boodschap kregen: 'We kunnen niets doen tijdens de dag voor kerst'", zegt Dieuwke Simonis-Stellinga van het restaurant. Een van de gasten van het restaurant stelde op Facebook voor om met elkaar te zingen. En zo geschiedde.

Fijne traditie

Ieder jaar komen tientallen mensen bij elkaar om de stembanden te testen en de mooiste liedjes te zingen. "De mensen zeggen ook altijd dat ze het fijn vinden dat we dit doen", zegt Dieuwke.

Dit jaar is ervoor gekozen om samen 'What a Wonderful World' van Louis Armstrong te zingen. De dag begon maandag met een korte zangles van dirigent Erik Rozedom. Om twaalf uur 's middags werd de volledige versie gezongen.

Verbindend moment

"Heel gaaf als het dan eenmaal zo ver is en alles door elkaar gaat. Een goed begin van de kerst. Het is toch een soort verbindend moment, dat inmiddels een beetje in ieders ritme zit", vertelt Dieuwke.

"Er is natuurlijk superveel ellende, maar er zijn ook zoveel mooie dingen. Op sommige momenten moet je de focus even leggen op de mooie dingen en vandaag is dat zo'n moment. Het is ook een wonderful world."