Het mooiste kersthuis van Brabant staat in 2018 in Eindhoven

Uit handen van de Kerstman zelf kregen de vier buren een speciaal gemaakte snowglobe met hun eigen huizen in miniatuurvorm overhandigd. Ook kregen ze een Omroep Brabant-tas gevuld met leuke prijzen waaronder de bekende warme Brabant-sjaal. "Superleuk dat we gewonnen hebben", zegt een van buren.

Weer Eindhoven

Met deze overwinning blijft de titel in Eindhoven. Vorig jaar werd het huis van de familie Wouters verkozen tot Brabants mooiste.

LEES OOK: Rickye en Bart hebben het mooiste kersthuis van Brabant

Concurrentie

De vier winnaars aan de Rode Kruislaan laten flinke concurrentie achter zich. Wij nomineerden in totaal vijf prachtig versierde huizen in Dongen, Mill, Geldrop, Baarle Nassau en Eindhoven. En jullie mochten kiezen. In totaal is er ruim 2500 keer gestemd en Eindhoven kwam daarbij als winnaar uit de bus.

De show in Eindhoven duurt ongeveer vijftien minuten. Tussen kerst en oud en nieuw hebben de buren een nieuwe show in elkaar gezet. De laatste draait op oudejaarsnacht om 00.00 uur.