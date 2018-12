Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zoektocht naar verwarde man in blauw gewaad met mes in Breda De politie zoekt naar de verwarde man. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - De politie zoekt in de omgeving van de Doctor Struyckenstraat in Breda naar een verwarde man. De 29-jarige man is gekleed in een blauw gewaad en heeft een mes bij zich.

Geschreven door Corné Verschuren

De politie adviseert geen actie te ondernemen, maar direct 112 te bellen.