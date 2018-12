Deel dit artikel:













Zwart jaguarwelpje geboren in dierentuin in Best Het welpje maakt het goed. (Foto: BestZoo)

BEST - Zwarte jaguar Maya heeft onlangs een welpje gekregen in de dierentuin in Best. Het kleintje werd al geboren op 9 december, maar BestZoo maakte het nieuws maandag pas bekend. Moeder en welp maken het heel goed, laat een medewerker weten.

Geschreven door Rebecca Seunis

De komende tijd blijven blijven Maya en het jong nog binnen zodat ze voldoende rust krijgen en lekker warm zitten. Zodra ze naar buiten mogen, maakt de dierentuin dat bekend zodat iedereen naar het kleintje kan komen kijken. De geboorte is bijzonder omdat er maar weinig (zwarte) jaguars in Nederlandse dierentuinen leven. Kleintje

Hoe de welp heet, is nog niet bekend. Jaguars krijgen per keer tussen de één tot vier welpen. Ze wegen bij de geboorte tussen de zevenhonderd en de negenhonderd gram.