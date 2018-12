Deel dit artikel:













Vele oorlogsgraven tijdens kerstdagen voor even bestreken door zacht kaarslicht Ruim 2400 kaarsjes branden in Bergen op Zoom. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

EINDHOVEN - Kerstavond. Lichtjes in de bomen, lichtjes aan voorgevels, lichtjes in de verder verlaten winkelstraten én lichtjes op oorlogsgraven. Het is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een traditie in het hele land. Zacht kaarslicht bestrijkt de komende dagen en nachten zoveel mogelijk oorlogsgraven.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Op de grootste oorlogsbegraafplaats van Brabant, in Bergen op Zoom, branden ruim 2400 kaarsjes. Het is een eerbetoon aan de veelal jonge soldaten die in de oorlog sneuvelden en ver van huis werden begraven. Organisator Gerard Worm: "Dit doe je eigenlijk uit gevoel. Wij vonden dat dit moest gebeuren. Volgend jaar is het 75 jaar bevrijding van de Brabantse Wal en daar past dit uitstekend in."

Eresaluut

Honderden mensen kwamen op kerstavond naar de begraafplaats in Bergen op Zoom. Onder hen verschillende veteranen die een eresaluut kwamen brengen. Cees van Loon bijvoorbeeld: "Ik vind het emotioneel. Het is een memorabel gebeuren."



De eerste kaarsjes werden al aangestoken voor het duister ingevallen was. Basisschoolleerlingen kwamen naar de begraafplaats in Overloon om daar de graven van gevallen soldaten te verlichten. Ook in Valkenswaard werd de traditie in ere gehouden.

De groeiende traditie ontstond toen de Fries Dick Jansen in 2015 een Facebookoproep plaatste. Daaraan werd massa gehoord gegeven. Het eerste jaar brandde er op ruim 140 plaatsen kaarsjes bij oorlogsgraven. Vorig jaar werden al kaarsjes ontstoken op bijna 300 locaties.