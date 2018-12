Deel dit artikel:













Nep is beter dan echt, qua kerstboom dan! Brandweervloggers geven tips voor veilige feestdagen Richard en Rick zijn de eerste brandweervloggers in Nederland (Foto: Erik Peeters)

RAAMSDONKSVEER - Brandweervloggers Richard en Rick uit Hank wensen hun Instagram-publiek niet alleen fijne, maar vooral ook veilige feestdagen. Want met zoveel kaarsjes en lampjes zit een ongeluk in een klein hoekje. In een filmpje geven ze tips: "Kaarsjes zijn natuurlijk hartstikke gezellig. Maar gebruik ze niet in kerststukjes en ook niet in de boom!"

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Een uitbundig versierde boom, Jingle Bells op de achtergrond en sneeuwvlokjes die naar beneden dwarrelen, het is helemaal kerst in de vlog van Richard en Rick. En met de tips van de heren blijven de feestdagen ook vooral een feestje. "De kunstkerstboom is veel brandveiliger. Maar kies je toch voor een natuurlijke boom, pak er dan één met kluit. Die kan dan elke dag water krijgen en zo blijft hij vochtig."



De heren vervolgen: "Zorg dat je niet teveel apparaten gebruikt in één stekkerdoos, en zorg dat je een stekkerdoos gebruikt voorzien van een KEMA-keurmerk." En de laatste tip van Richard en Rick: "Denk goed na waar je de kerstboom plaats. Zorg dat je vluchtroutes vrij zijn en zet hem niet naast andere brandbare materialen."