Geen parelmoerwolken, maar wel prachtige foto's van de zonsondergang

VOLKEL - Veel mensen hebben kerstavond genoten van een schitterende zonsondergang. Het waren niet de verwachte parelmoerwolken, maar fraai bleef het wel. Parelmoerwolken zijn een bijzonder fenomeen dat je maar af en toe ziet.

Gewone wolken bestaan voornamelijk uit waterdruppeltjes of ijskristallen. Die zijn er tot op zo’n twaalf kilometer hoogte. Soms ontstaan wolken tussen de 15 en 25 kilometer als het daar min 80 graden is. Dat is in de ozonlaag. Omdat die wolken bestaan uit hele kleine ijskristallen hebben ze veel kleurschakeringen. Daarom worden ze parelmoerwolken genoemd.

Als je geluk hebt zijn de kleuren van parelmoerwolken enige tijd na zonsondergang of vóór zonsopgang te zien. Dan is het aan het aardoppervlak donker, maar schijnt op twintig kilometer hoogte nog de zon. De laatste keer dat dat in Nederland te zien was, was in 2016.

Astrid Windmeijer-Korsten maakte op kerstavond de foto hierboven van een prachtige zonsondergang in Volkel.