De beste kerstwensen uit Brabant: 'Laten we allemaal wat aardiger zijn voor elkaar' U moet de groeten van Brabant hebben.

EINDHOVEN - Kerstmis is in volle gang en als je geluk hebt, heb je je eerste kerstontbijtje al achter de kiezen. Een aardige kerstboodschap voor de mensen die je liefhebt, schrijf je in een kerstkaart, een appje of maakt je duidelijk met een berichtje op Facebook. Extra bijzonder is een ingesproken wens voor de camera van Omroep Brabant. Onze verslaggever vroeg in winkelcentrum Woensel naar de kerstwens van het winkelend publiek.

Geschreven door Suzanne Lesquillier

De jonge bezoekers wensen vooral hun ouders iets moois toe. "Jullie maken er elk jaar weer een supermooie kerst van en daarom wens ik jullie bij deze een extra fijne kerst toe.'' Een wat oudere man heeft een boodschap voor de hele wereld. Het is een oeroude boodschap: "Vrede op Aarde.'' Een dame wordt tijdens het inspreken een beetje emotioneel voor onze camera. Ze schiet vol als ze haar kinderen, kleinkinderen en haar vrienden een heel fijn kerstfeest toewenst, omdat ze haar dit jaar zò hebben bijgestaan. Ook Omroep Brabant heeft een kerstwens voor jou: heel fijne dagen voor iedereen. Maak er iets gezelligs van met elkaar! "Kerst vier je samen... met ons", zegt hoofdredacteur Renzo Veenstra met een glimlach op zijn gezicht. Foto: Omroep Brabant