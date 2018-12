Peggy en Vivienne zijn de Brabanders van het Jaar, want ze geven pruiken aan zieke mensen

Het idee om pruiken in te zamelen en weg te geven kwam van Peggy. Eerst werd haar vader ziek, toen haar zusje en daarna haar moeder. Ze maakte van heel dichtbij mee hoe zwaar het voor mensen is als ze hun haar kwijt raken.

Peggy: “Er zijn veel mensen die een pruik of haarwerk hebben liggen, en er niets meer mee doen. Maar je gooit ze niet zomaar weg. Ze hebben vaak toch een emotionele waarde. Ik dacht: ik ga die inzamelen, reinigen en modelleren. En daarna geef ik ze gratis weg aan mensen die dat hard nodig hebben.”

Verdriet verdwijnt

Samen met Vivienne richtte ze Stichting VIPE op. Inmiddels hebben ze al meer dan 800 pruiken en haarstukken. Vivienne: “Als ze hier komen en ze krijgen van ons zomaar de pruik die zij graag willen, dan verdwijnt het verdriet even naar de achtergrond. Dan klopt alles.”

Verrassing

Tijdens het feestelijke diner in Kasteel Heeswijk was er ook nog een verrassing voor Peggy en Vivienne: de zesjarige Lynn. Toen het meisje leukemie kreeg hebben Peggy en Vivienne een pruik aan Lynn gegeven.

Een enorm belangrijk moment. Maartje, de moeder van Lynn, vertelt: "Toen haar haar uitviel door de chemokuur hebben Peggy en Vivienne haar een pruikje aangeboden omdat ze niet kaal wilde worden. Dat was geweldig, een hele zorg minder. Niet iedereen heeft het geld om een pruik te kunnen kopen en het is wel heel belangrijk. Lynn voelde zich toen weer zichzelf. "

Het gaat nu beter met Lynn. Haar pruik heeft ze aan Peggy en Vivienne teruggegeven. Maar Lynn is altijd in hun hart blijven zitten. Ze waren dan ook in tranen toen zij hen in het kasteel als eerste kwam feliciteren.





Tien genomineerden

Er waren tien mensen genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar 2018. Op hen kon de afgelopen weken gestemd worden. Er kwamen duizenden stemmen binnen en de meeste stemmen gingen dus naar Peggy en Vivienne.

De uitzending ‘Brabander van het Jaar’ wordt op eerste kerstdag vanaf 17.45 uur uitgezonden en op tweede kerstdag herhaald op Omroep Brabant.