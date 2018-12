Deel dit artikel:













'Driving Home for Christmas' maar dan met 200+ kilometer per uur Foto: politie

BREDA - Toegegeven: het is op kerstochtend erg rustig op de snelweg. Maar dan nog moet je je als automobilist kunnen beheersen. De bestuurder van deze Ferrari had daar duidelijk moeite mee. Het leek wel alsof hij de kerstlunch in Italië nog wilde halen.

Geschreven door Peer van den Heuvel

Het Team Verkeer van de politie Zeeland West-Brabant zag de auto voorbijrazen op de A16 bij Breda. Daarbij werd een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur gehaald. Het rijbewijs van deze bestuurder is ingevorderd.