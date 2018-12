Karin Bruers had het slechtste jaar van haar leven, maar: 'Kerst is superleuk'

EINDHOVEN - Bekende Brabanders hebben zondagmorgen in het Omroep Brabant-radioprogramma Lekker Weekend verteld wat kerst voor hen betekent. Samen met presentatrice Hilde de Bresser namen ze ook hun herinneringen aan 2018 door. Voor cabaretière Karin Bruers was het ’t slechtste jaar van haar leven.

Oud-wielrenner Johan van der Velde kreeg dit jaar weer kippenvel toen een jong talent uit de Roompotploeg een belangrijke overwinning boekte. Zanger Gerard van Maasakkers kijkt terug op een prachtig jaar waarin hij met zijn jubileumprogramma 'Veertig jaar liedjes' in de theaters stond. Fred van Dijk van feestband BZB geniet ook nog na van zijn eigen muzikale jubileum

Karin Bruers: Leven opgeschud

Voor cabaretiere Karin Bruers was 2018 het slechtste jaar van haar leven. “Dat ligt natuurlijk aan iedereen, behalve aan mezelf”, zegt ze. Ze heeft in 2018 haar leven opgeschud. Bruers: “Soms moet je dingen uit je leven wegsnijden en ophouden met tegen jezelf liegen. Soms hou je van mensen maar mag je ze helemaal niet. Van die mensen had ik er een paar tussen”.

Bruers is desondanks niet verbitterd. “Want”, zegt ze, “hoe dieper je het ene jaar gaat hoe hoger je in het jaar daarna kunt gaan. Daar verheug ik me op. Ik heb er de kleren al voor klaarliggen en strikken voor in mijn haar”.

Wat betekent kerst voor Karin Bruers. “Dat is gewoon superleuk”, zegt ze.

Gerard van Maasakkers: Kadootje

Zanger Gerard van Maasakkers beleefde een prachtig jaar. Hij stond met zijn jubileumprogramma “Veertig jaar liedjes”, in de theaters. “Ik heb een jaar lang alleen maar mijn mooiste liedjes kunnen zingen. Dat voelde als een kadootje voor mezelf en voor het publiek. Als je aan zo’n programma begint moet alles nog op z’n plek vallen. Hoe langer je het speelt hoe meer het een huis wordt waarvan je alle kamers kent. Dan wordt het steeds lekkerder om te spelen”, aldus Gerard van Maasakkers.

Kerst is voor de zanger vooral gezelligheid met de familie van zijn man Frank Cools. “We hebben maandagavond lekker gegeten, gedronken en spelletjes gespeeld. Heel huiselijk allemaal. Eerste Kerstdag gaan we wandelen in Oostende.

Het komend half jaar heeft hij zijn agenda vrijgehouden om nieuwe liedjes te schrijven.

Fred van Dijk: Apfelstrudel

Fred van Dijk van feestband BZB vierde ook al een jubileum, het 25 jarig bestaan van wat ooit de Band Zonder Banaan was. “Het jubileumprogramma ‘Remmen Los’ was een hoogtepunt. Dat was zo’n succes dat we het volgend jaar weer doen”, aldus Van Dijk.

Kerst is voor hem een familiedingetje. Kerstavond met het gezin vandaag met de rest van de familie. “Dan ga ik de keuken in”, zegt Fred van Dijk. “Het voorgerecht is buikspek met honingsaus, daarna een groentesoepje, gevolgd door waku-steak en apfelstrudel met vanillesaus als toetje”.

Johan van der Velde: Kippenvel

Voor oud-wielrenner Johan van der Velde zijn de kerstdagen de momenten waarop hij samen met zijn kinderen en kleinkinderen op het gemak kan eten en drinken. “Iedereen is druk dan zijn deze dagen waarop we tijd voor mekaar hebben mooie momenten”, zegt Van der Velde tegen Omroep Brabant.

Van der Velde is buschauffeur van de Roompot Wielerploeg. Een groep jonge coureurs die wordt klaargestoomd voor het grote werk. Terugkijkend op 2018 noemt hij als één van de hoogtepunten de winst van Taco van der Hoorn. Die won in augustus een etappe van de Binckbank Tour.

Van der Velde: “Voor een jonge ploeg is het moeilijk met de toppers mee te komen. Op een bepaald moment komt er weer iemand bovendrijven. Net als Dylan Groenewegen die een paar jaar geleden van Roompot doorstroomde naar Lotto Jumbo en op de Champs Ellysee als eerste over de streep kwam. Dat zijn kippenvelmomenten omdat ik het ook zelf allemaal heb meegemaakt als wielrenner”.