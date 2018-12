Diana (48) werd bespuugd en geslagen door een ontevreden klant: ‘Hij wilde meer kip op zijn broodje’

EINDHOVEN - Het ging om een broodje kip. Daar zou ze niet genoeg vlees op hebben gelegd. Het is een dinsdagmiddag in oktober in broodjeszaak Bufkes in Eindhoven als de boel behoorlijk uit de hand loopt. Een klant uit zijn onvrede over zijn broodje door medewerkster Diana van Gennip in het gezicht te spugen. En daar bleef het niet bij, vertelt ze aan Omroep Brabant.

Ze is er wel een beetje trots op. Zìj deelde de eerste klap uit, niet hij. ‘’Ik heb hem geslagen. Want, niemand spuugt mij in het gezicht, zelfs de koning niet’’, zegt ze stoer. Maar haar klap werd door de klant beantwoord met vuistslagen op haar wang, een rode afdruk tot gevolg. Daarna begon hij met stoelen te gooien.

LEES OOK: Man slaat en bespuugt medewerkster uit onvrede over broodje

De man was rond een uur of vier de zaak binnengekomen, samen met een vriend. Ze bestelden allebei een broodje kip. Maar toen de verdachte de bestelling kreeg en een van de doosjes opendeed, flipte hij. “Ik vond dat hij genoeg had gekregen, maar toen ik dat tegen hem zei, noemde hij dat meteen discriminatie.’’

Tienerdochter

Diana hoopt dat de foto’s die de politie maandag deelde snel tot een aanhouding leiden. Maar, zij denkt te weten wie de verdachte is. Uit de beelden van de camera in de zaak is een duidelijke foto gemaakt en toen ze die foto aan haar tienerdochter liet zien, herkende zij de dader. ‘’Ik schrok me echt kapot. Ze vertelde dat hij geprobeerd had haar te fixen [versieren, red.].’’ De dochter van Diana was indertijd 15 en hij 24.

Lastig vallen

Als Diana en haar dochter weten wie de verdachte het is, waarom heeft de politie de man dan nog niet opgepakt? Diana weet het niet. Ze hoopt dat het komt omdat ze nog meer tips nodig hebben. Na de feestdagen gaat ze er achteraan. De horecamedewerkster maakt zich ondertussen zorgen om haar dochter. Want de verdachte weet nu dat zij haar moeder is. “Straks gaat hij haar lastigvallen.’’