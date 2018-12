Laat de kerstlichtjes aan: inbrekers zijn gek op de feestdagen

EINDHOVEN - Kerst vieren staat nu bij veel Brabanders op de agenda, maar ook inbrekers zijn er dol op. Terwijl jij geniet van een gezellig etentje buiten de deur, is jouw huis een winkelparadijs voor dieven. Volgens de politie is het elk jaar opnieuw te zien: een enorme stijging aan inbraken tijdens kerst.

En dus is het slim om wat voorbereidingen te treffen als je weggaat. Dat betekent vooral dat je je huis er bewoond uit laat zien, tipt de politie Veldhoven-Waalre op Instagram.

Verlichting aan, check. Maar wat glazen op tafel en een radio aan, geeft ook de indruk dat er iemand thuis is. En je zou de buren kunnen vragen een oogje in het zeil te houden. En, dit klinkt logisch: doe je ramen en deuren goed dicht.

Uit politiecijfers blijkt dat in de donkere dagen in de winter en rond de feestdagen soms sprake is van een stijging van 70 procent van het aantal inbraken. In grotere gemeenten gaat het om zo’n 35 procent.