Man vernielt ruiten van politiebureau, maar wordt op heterdaad betrapt voor de deur De vandaal vernielde de ruiten (foto: Politie Waalwijk)

SPRANG-CAPELLE - Een 28-jarige man heeft op kerstavond flinke schade aangericht in het politiebureau in Sprang-Capelle. Er was op dat moment niemand in het gebouw, maar toen hij er vandoor wilde gaan, werd hij vóór het politiebureau op heterdaad aangehouden.

Geschreven door Michelle Peters

Rond middernacht vernielde de man uit Waalwijk de ruit van de schuifdeur van de hoofdingang. Hij glipte het bureau binnen en vernielde in de centrale hal nog een andere ruit. Het inbraakalarm was ingeschakeld. Toen de man het bureau weer wilde verlaten, werd hij door agenten voor de deur op heterdaad betrapt. Hij zit vast voor verder onderzoek. Waarom de man naar binnen wilde, is niet bekend.