Deze huisdieren zijn klaar voor kerst [FOTOSERIE] Hond met kerstmuts. (Foto: Stevejacko).

EINDHOVEN - Of je er nu van houdt of niet, aan kerst ontkom je de komende dagen echt niet meer. Dus als je dat al niet gedaan hebt, haal dan die kersttrui maar gewoon tevoorschijn om in stijl naast de boom te gaan zitten. Of nog beter, geef je huisdier een make-over, zoals deze baasjes hebben gedaan.

Geschreven door Tobias van der Valk