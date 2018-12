Kerst vier je samen in de kerstherberg: 'Met mensen die je familie niet zijn, maar nu even wel'

In een zaaltje in het centrum van Breda wordt gekaart, geschaakt, gebabbeld en koffie gedronken. Het is wachten op het buffet dat om drie uur begint maar wat uitloopt. De ruimte is versierd met kerstbomen met allerlei kleuren ballen, en op de roodgedekte tafels prijkt een kerststukje. Zo'n 75 mensen kwamen op de kerstherberg af op deze eerste kerstdag. Dat het concept een groot succes is, blijkt wel uit het feit dat het voor de 38ste keer georganiseerd is.

Hoewel het ooit begon als een kerstfeest voor daklozen is het dat allang niet meer. "Er komen zoveel verschillende mensen", zegt Emmy Rau van de organisatie. "Een miljonair die gewoon eenzaam is, iemand met twee huizen die toch op straat woont omdat z'n huizen vol rotzooi staan, mensen die eenzaam zijn, of hele 'gewone mensen' die het gewoon gezellig vinden." Zelf helpt Emmy voor de 22ste keer mee. "Ik hoor iedere keer weer mooie en ontroerende verhalen, en ontmoet iedere keer weer nieuwe mensen."

120 vrijwilligers

Aan de Kerstherberg helpen maar liefst 210 vrijwilligers mee. Die zijn er natuurlijk niet allemaal tegelijk en ze doen verschillende dingen. Zoveel mensen zijn ook wel nodig, omdat de herberg van kerstavond, tot de avond van tweede kerstdag open is. Ook 's nachts. Sommigen zijn vrijwilliger, en vinden het ook gewoon leuk om met hun gezin langs te komen. Zoals Jan Riemens. Hij zit eerste kerstdag met zijn hele gezin en een hoop familieleden aan een tafel te kaarten. "Je komt ieder jaar weer mensen tegen die je alleen hier tegenkomt. En dan is het heel leuk om ze even te spreken."

En ook Johnny Feskens komt even kijken. Hij had zelf ooit even geen huis en vierde daarom zijn kerst in de Bredase kerstberg. "Ik had geen huis, en dus vierde ik kerst in deze huiskamer." Nu is Johnny als Straatburgemeester een steun en toeverlaat voor anderen die in die situatie zitten. Hij komt dus even kijken of hij nog mensen kan helpen. "Dit is een prachtig initiatief. Je viert hier erst met mensen die niet je familie zijn, maar toch even wel."