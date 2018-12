Kerststal in lege kerk Vierlingsbeek: 'Het is een vorm van stil protest'

VIERLINGSBEEK - De Laurentiuskerk is bijna leeg. Het orgel afgebroken en de Calvariegroep van de muur gehaald. Toch heeft Sjaak Verstegen voor de 42e keer de kerststal opgebouwd. Om de mensen van Vierlingsbeek te laten zien dat de kerk er nog steeds is én als signaal naar de parochie. “Vierlingsbeek is gehecht aan deze kerk. Eigenlijk is dit een vorm van stil protest”, zegt Verstegen.

Drie jaar geleden besloot de parochie dat de kerk in Vierlingsbeek de deuren moest sluiten. Niet letterlijk, maar de kerk is aan de eredienst onttrokken zoals dat heet. Niet langer mogen er kerkelijke diensten worden gehouden. Geen mis, geen huwelijk, geen doop, geen uitvaart. Een kerk zonder kerkgangers is duur. Te duur, zegt de parochie en dus moeten de inwoners van Vierlingsbeek hun heil ergens anders zoeken.

Protest

Sjaak Verstegen bouwt de kerststal elk jaar opnieuw op. Inmiddels dus in een bijna lege kerk. Aan aanloop is er geen gebrek. Zelfs zonder kerkdienst, komen mensen naar de Laurentiuskerk om de kerststal te bewonderen. “Zo’n driehonderd mensen in die paar dagen. Wij van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek voelen dat echt als een proteststem”, zegt Verstegen.

Calvariegroep

De kerststal geeft de lege kerk iets knus. Koud is het er wel, nu de verwarming niet meer aangaat. Maar wie zijn ogen door de kerk laat gaan ziet al gauw de gapende leegte aan de muur. De Calvariegroep is van de muur gehaald. De afbeelding van Jezus, Maria en Johannes stamt uit 1500 en werd aan Vierlingsbeek geschonken. Het overleefde de beeldenstorm en de protestantse overheersing, maar niet de beslissing van de parochie. De kerk moet leeg, dus de Calvariegroep werd meegenomen.

Sint Antonis

De pastoor heeft de Calvariegroep meegenomen naar zijn kerk in Sint Antonis. Tot groot verdriet van de kerkgangers van Vierlingsbeek. Sjaak Verstegen is dan ook een petitie gestart om de afbeeldingen terug te halen naar het dorp. In de kerk zal het niet meer komen te hangen, want één ding is zeker. De Laurentiuskerk blijft geen kerk.

Toekomst

Na drie jaar is het nog steeds onduidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren. Als het pand helemaal leeg is wordt het verkocht. Tot die tijd houdt Sjaak Verstegen gewoon vol. “Als de kerk gesloten blijft en er gebeurt niks met het gebouw, dan bouwen we de kerststal volgend jaar gewoon weer op”. Waar hij na de kerst de kerststal moet laten weet hij nog niet. “We bewaarden de beelden en toebehoren altijd in de kerk, maar die moet dus leeg”. Dorpsgenoot Jac heeft nog wel een idee. “Er gaan binnenkort twee kinderen het huis uit. Wie weet is er dan ruimte op zolder”.