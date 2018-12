Niemand heeft zoveel kerststallen als Kees: 'De liefde begon al op de kleuterschool'

BOXMEER - Meer dan 2200 heeft hij er inmiddels. De kerststallenverzameling van Kees Thijssen is de zolder al een eeuwigheid ontgroeid. Al jaren exposeert hij ze rond de kerstdagen in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer. En dat trekt honderden bezoekers uit heel Nederland.

De liefde voor de kerststal zat er al vroeg in bij Kees. “Op de kleuterschool mocht ik van zuster Agatha het kerstkribbetje uitprikken. Die kwam boven op een kastje te staan en daar was ik zo ongelooflijk trots op!” Ook zijn vader deed een duit in het zakje. Alle kinderen uit het gezin (Kees heeft acht broers en zussen) mochten tijdens de kerstdagen de kapelletjes in de buurt af om muntjes te gooien in de zogenoemde knikengelen.

Verzamelen

Het begon met een bescheiden verzamelingetje, vertelt Kees. Hij zette al jaren een grote kerststal op op een school, maar daar kreeg hij een beetje genoeg van. “Toen heb ik aan ouders gevraagd op de ouderavond of ze misschien kerststalletjes uit een buitenland hadden. Ik kreeg er een paar, en mocht er na de kerst twee houden. En zo is het begonnen”, lacht Kees.

Trekpleister

In twintig jaar tijd groeide de verzameling van Kees uit tot een slordige 2260 kerststalletjes van over de hele wereld. Allemaal met een Jozef, Maria en een kindeke Jezus, maar allemaal anders. Zo heeft hij stalletjes uit onder meer Ecuador, Indonesië, Vietnam, Honduras, Zimbabwe en plekken veel dichter bij huis. “Die uit Peru is heel zeldzaam”, fluistert hij bijna. “Daar is er echt maar één van gemaakt zo hoor”. Dat het een bezienswaardigheid betreft, verraad de drukte bij de ingang van de kerk. Met enige regelmaat is het zo druk in de crypte, dat mensen moeten wachten voor ze het smalle trapje afkunnen.

Grote kerststal

De kleine stalletjes uit alle windstreken trekken veel bezoekers. Maar achterin de kerk is traditiegetrouw ook een grote kerststal te bewonderen. En ook die wordt elk jaar weer voorzien van bijzondere elementen. Nieuw bij de kerststal zijn dit jaar de Klaagmuur, de heilige Grafkerk, de Rotskoepelmoskee uit Jeruzalem en de werkplaats van Sint Jozef in Nazareth. En er lag vandaag héél even een echte baby in de kribbe. “Voor het echte kerstgevoel”, aldus Kees.