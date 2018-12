Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg op A58 bij Breda, bestuurder gewond naar ziekenhuis Foto: Tom van der Put

BREDA - Een auto is woensdagochtend op de A58 bij Breda naast de weg terechtgekomen. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw en een kind die ook in de auto zaten, kwamen met de schrik vrij.

Geschreven door Corné Verschuren

Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Galder. Het is niet duidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokkenen.