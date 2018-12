Deel dit artikel:













Brand bij transportbedrijf Van de Camp in Oss, dader of daders hebben mogelijk brandwonden opgelopen De ravage na de brand is aanzienlijk. (Foto: Tonnie Vossen) Ook deze bestelbus raakte bij de brand zwaar beschadigd. (Foto: Tonnie Vossen)

OSS - Bij transportbedrijf Van de Camp aan het Randmeer in Oss is woensdagnacht brand uitgebroken. De dader of daders zijn nog niet gepakt. Ze hebben waarschijnlijk brandwonden opgelopen.

Geschreven door Peter de Bekker

In de loods waar het vuur woedde, staan meerdere vrachtwagens. Drie zijn door de brand beschadigd, één is zwaar beschadigd aan de voorkant. De loods zelf vatte geen vlam. Bij de brand kwam veel rook vrij. De politie laat weten dat de dader of daders brandwonden hebben opgelopen en kunnen daaraan herkend worden. Brandstichting

Eind mei 2017 woedde er ook al brand bij dit bedrijf, toen in het kantoor. Toen was er sprake van brandstichting. Hoe de brand woensdagnacht is ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer bestreed het vuur. (Foto: Gabor Heeres)