Alweer meer files: A27 tussen Breda en Utrecht blijft de absolute topper

DEN HAAG - Het aantal files op de Nederlandse snelwegen neemt steeds verder toe. Dit jaar is er sprake van een groei van twintig procent ten opzichte van 2017, meldt de ANWB. Absolute topper is de A27 tussen Breda en Utrecht, die de fileranglijst net als in 2017 aanvoert.

Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag stond het verkeer steeds vaker stil. Hoewel de afgelopen jaren het wegennet sterk is uitgebreid, blijkt dat niet genoeg om het grote verkeersaanbod tijdens de piekuren te kunnen verwerken.

Avondspits

Op de A27 tussen Breda en Utrecht is het met name raak tijdens de avondspits. In de lijst met de tien zwaarste files tijdens de avondspits bezet deze weg - met name het stuk tussen Lexmond en Werkendam - de eerste plaats, voor de A4 van Roelofarendsveen richting Zoeterwoude en de A4 van Den Haag-Zuid naar de Ketheltunnel.

In de file top tien tijdens de ochtendspits staat de A27 - met name het stuk tussen Geertruidenberg en Gorinchem - op de derde plek. In dat lijstje staat de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude op één, gevolgd door de A58 tussen Moergestel en Oirschot.

Weer

De ANWB wijt de files niet alleen aan het verkeersaanbod, maar wijst ook aan het weer. De storm van donderdag 18 januari zorgde ervoor dat het verkeer op veel wegen compleet vast kwam te staan. Ondanks de uitgebreide waarschuwingen kantelden er die dag meer dan zestig vrachtwagencombinaties en blokkeerden daarmee lange tijd veel wegen.

Maart is volgens de statistieken altijd een van de drukste maanden van het jaar en liet ook dit jaar weer een enorme piek zien. Weggebruikers kregen in maart te maken met slecht weer en veel ernstige ongelukken die leidden tot veel verkeershinder. Tijdens de droge zomer veroorzaakten bermbranden en het recreatieverkeer extra oponthoud op de weg.





File top 10 ochtendspits 2018

1. A4 Den Haag -> Amsterdam (Leidschendam-Zoeterwoude)

2. A58 Tilburg -> Eindhoven (Moergestel-Oirschot)

3. A27 Breda -> Utrecht (Geertruidenberg-Gorinchem)

4. A1 Amersfoort -> Amsterdam bij Amersfoort

5. A50 Arnhem -> Eindhoven (knooppunt Valburg-knooppunt Bankhoef

6. A2 Den Bosch -> Utrecht (Den Bosch-Zaltbommel)

7. A16 Breda -> Rotterdam (knooppunt Zonzeel-Dordrecht)

8. A2 Maastricht -> Eindhoven (Budel-Valkenswaard)

9. A67 Venlo -> Eindhoven (Someren-Geldrop)

10 A12 Duitse grens -> Arnhem (Duitse grens-Arnhem)





File top 10 avondspits 2018

1. A27 Utrecht -> Breda (Lexmond-Werkendam)

2. A4 Amsterdam -> Den Haag (Roelofarendsveen-Zoeterwoude)

3. A4 Den Haag -> Rotterdam (Den Haag-Zuid - Ketheltunnel)

4. A2 Utrecht -> Den Bosch (Culemborg-knooppunt Deil)

5. A15 Rotterdam <-> Gorinchem (Hendrik-Ido-Ambacht-Sliedrecht)

6. A1 Amsterdam -> Apeldoorn (Amersfoort-West-Barneveld)

7. A58 Tilburg -> Breda (bij Tilburg)

8. A20 Hoek van Holland <-> Gouda (knooppunt Terbregseplein–knooppunt Gouwe)

9. A12 Arnhem -> Duitsland (knooppunt Velperbroek-Zevenaar)

10. A50 Arnhem -> Eindhoven (knooppunt Valburg–Ravenstein)