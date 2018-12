Deel dit artikel:













Buurtsupermarkt ontruimd na brand in winkelpand op het terrein van Amarant in Tilburg Archieffoto: Flickr/ComBron

TILBURG - Er heeft donderdagochtend korte tijd brand gewoed in de buurtsupermarkt op het terrein van zorginstelling Amarant 't Hooge Veer aan de Bredaseweg in Tilburg. Het vuur is mogelijk ontstaan in de stoppenkast, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Even na halftien was de brand onder controle.

Geschreven door Christel van der Meer

Bij de brand kwam veel rook vrij. Het personeel ontruimde daarom het pand van de buurtsuper. De omliggende panden van Amarant hoefden niet te worden ontruimd, meldt de woordvoerder.

Amarant

Amarant is een zorginstelling voor mensen met een beperking en/of autisme. In de buurtsuper op het terrein van Amarant werken mensen met een beperking samen met medewerkers van Amarant.